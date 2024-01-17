Многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется проверить на возможность совершения 40 полетов, заявил генеральный директор компании SpaceX Илон Маск. Об этом пишет издание ArsTechnica.

По словам Маска, в настоящее время возглавляемая им компания работает над возможностью увеличения числа использований первой ступени Falcon 9. Сегодня она сертифицирована на совершение десяти полетов без прохождения капитального ремонта.

Между тем имеется ступень, которая успешно использовалась уже 19 раз.

«Сейчас мы проверяем Falcon 9 на возможность выполнения 40 полетов, и мы стремимся совершить, возможно, не менее 150 полетов в этом году», — рассказал о задумке компании бизнесмен.

Маск напомнил, что в 2023 году ракеты SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy стартовали 96 раз, в связи с чем увеличение почти в полтора раза числа их пусков потребует расширения производства одноразовых вторых ступеней и скорости обслуживания пусковых площадок.