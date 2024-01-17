Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что Индийская континентальная плита может расколоться надвое. Но она распадается не вертикально, как Восточная Африка, образуя новый микроконтинент, а горизонтально.

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Предыдущие наблюдения показали, что Индийская плита движется на север в сторону Евразийской плиты со скоростью 1-2 миллиметра в год. Такое взаимодействие, происходившее в течение десятков миллионов лет, привело к образованию Гималайских гор.

Между тем характер взаимодействия двух плит остается малоизученным. Одна теория гласит, что Индийская плита слишком плавучая, чтобы погрузиться в мантию – она проскальзывает под Евразийскую плиту и образует выпуклость, известную как Тибетское плато. Согласно другому предположению, Индийская плита прогибается, как лист бумаги.

Авторы новой научной работы представили новую точку зрения. Согласно их данным, Индийская плита распадается на два слоя, каждый толщиной около 100 км. Верхняя часть поддерживает Тибет, нижняя погружается в мантию. Верхняя часть достаточно массивна, чтобы объяснить огромную высоту Тибета.

«Мы не знали, что континенты могут вести себя подобным образом», – отметили эксперты.

Сейсмическое исследование показало, что в разных местах глубина плиты колеблется от 100 до 200 км. Можно предположить, что в районе северного Тибета она уже расслоилась, а в южных регионах – еще нет. Возможно, происходящим процессам способствует форма Индийской плиты, которая толще всего в самой северной точке и тоньше по бокам.

Ученые отметили, что новое исследование может указать на области повышенного риска землетрясений вдоль границы плит. Но пока еще до конца не известно, как разрывы и деформации глубоко внутри земной коры приводят к нарастанию напряжения на поверхности, сообщает Science.