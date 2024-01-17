Верховный суд РФ изучит практику применения ИИ в расследованиях

Верховный суд изучит практику применения ИИ в расследованиях
Практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений необходимо проанализировать. С таким поручением президент России Владимир Путин обратился к Верховному суду, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля 17 января.
Верховному суду совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Минюстом предстоит также представить предложения по ее совершенствованию
Еще одно поручение главы государства касается повышения эффективности государственной антинаркотической политики. К 1 июля Верховный суд совместно с другими ведомствами должен проанализировать положения законодательства и правоприменительную практику в сфере контроля за оборотом наркотических средств и при необходимости представить предложения о внесении правовую базу.