Ученые создали коронавирус GX-P2V со 100% смертоносностью

Издание Daily Mail, со ссылкой на неопубликованный препринт исследования ученых из Пекина утверждает, что связанные с китайской армией ученые клонировали вирус, похожий на Covid, обнаруженный у панголинов, известный как GX_P2V, и использовали его для заражения мышей, которые были «очеловечены», и тем самым «создали» штамм Covid со 100%-ной смертоносностью мышей.