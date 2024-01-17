Ученые впервые исследовали монгольский участок Великой Китайской стены

Первое тщательное исследование участка Великой Китайской стены, расположенного на территории Монголии, позволило лучше понять историю и функции этого сооружения. Стена, протянувшаяся на 405 км, получила название «Монгольская дуга» из-за своей изогнутости.

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Древний барьер проходит примерно параллельно границе между Китаем и Монголией и простирается от провинции Сухэ-Батор до провинции Дорнод. Температуры в этом районе зимой опускаются до минус 25 градусов Цельсия.

«Несмотря на масштаб и сложность сооружения, неясно, когда именно оно было построено, кто его построил и с какой целью», – отметили исследователи.

Стена состоит из земляного вала, траншеи и 34 сооружений. Она упоминается в исторических хрониках XI-XIII веков, и ученые пока не могут более точно датировать ее. Представители Еврейского университета в Иерусалиме вместе с коллегами из Монголии проанализировали спутниковые снимки, китайские атласы и советские карты, а также провели полевые исследования.

Результаты показали, что Монгольская дуга содержит множество больших пробелов. Это показывает, что ее строили в спешке и не успели полностью укрепить.

Ученые предположили, что стену построили в конце правления династии Цзинь (1115-1234) перед ожидаемым вторжением монгольской армии. Но это лишь предположение. Другая теория гласит, что стену никогда не использовали как военное укрепление – она помогала контролировать передвижения людей и стад домашнего скота. В ее пользу говорит тот факт, что многие аванпосты располагались в неудачных с военной точки зрения местах, откуда плохо просматривался окружающий ландшафт.

В предстоящем сезоне ученые намерены провести более глубокие раскопки некоторых сооружений. Это может помочь определить даты строительства стены и продолжительность ее использования, сообщает Journal of Field Archaeology.