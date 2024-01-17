YouTube-блогер MrBeast опубликовал первое видео в соцсети X

Самый популярный в мире YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный также как MrBeast, опубликовал в X (Twitter) первый пост. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

© MrBeast Gaming/Youtube

На канал MrBeast подписаны 231 млн человек. Большим числом подписчиков на YouTube обладает только канал индийского лейбла T-Series, который публикует музыкальные видеоклипы и трейлеры.

«Мне любопытно, какой доход от рекламы принесет видео на X, поэтому я повторно загрузил свой клип, который уже доступен на YouTube. На следующей неделе расскажу, какой доход от рекламы я получил», – написал блогер в первом сообщении и прикрепил к нему 16-минутное видео.

Прежде MrBeast принципиально не публиковал контент в Twitter, а потом и в X, поскольку он на этой платформе до недавних пор не монетизировался. Ранее Дональдсон отмечал, что на создание каждого его видео уходят миллионы долларов, поэтому он не хочет публиковать их в X бесплатно.