В Японии начали подготовку к посадке SLIM на Луну

В Японии начали подготовку к мягкой посадке спускаемого модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на поверхность Луны. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

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Отмечается, что 19 января будут проведены маневры, в результате которых космический аппарат снизится до 15 километров над поверхностью естественного спутника Земли.

Ракета H-IIA с модулем SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.