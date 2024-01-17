Журналисты протестировали AR-шлем Apple Vision Pro

Vision Pro, новый AR-шлем от Apple, прошел проверку журналистами, которые выявили как его преимущества, так и недостатки.

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Гарнитура предлагает новый формат развлечений, названный Apple Immersive Video, и новые способы просмотра видео в приложении Disney+, включая сцены из любимых франшиз студии, таких как «Мстители» и «Звездные войны».

Журналисты отметили, что комфорт является ключевым фактором в привлекательности Apple Vision Pro.

Несмотря на наличие различных вариантов ремешков и подушечек, некоторые пользователи испытывали дискомфорт и боль при длительном использовании. Однако благодаря настройкам можно адаптировать шлем под индивидуальные особенности пользователя.

Особенностью Apple Vision Pro является Apple Immersive Video, который позволяет пользователям ощутить себя частью видео, хотя и без взаимодействия с персонажами.

Это создает ощущение погружения, но также и отчуждения. В приложении Disney+ пользователи могут выбирать фон для просмотра видео, например, сидеть на крыше из фильма Marvel или в пустыне Татуина.

Опыт печатания на виртуальной клавиатуре оказался неоднозначным: некоторым журналистам понравилось, как работает система отслеживания глаз и рук, в то время как другие испытывали трудности с вводом текста.

В целом, Apple Vision Pro оставил впечатление как продвинутого устройства для домашнего кинотеатра, но его использование для работы пока кажется ограниченным.