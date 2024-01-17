Google признала отслеживание пользователей Chrome в режиме «Инкогнито»

Google сделала неожиданное признание о режиме «Инкогнито» в браузере Chrome.

© Unsplash

Компания теперь явно указывает, что личные данные пользователей могут собираться Google и третьими лицами, даже когда пользователи используют браузер в режиме «Инкогнито».

Это изменение произошло на фоне урегулирования коллективного иска на сумму $5 млрд, в котором поискового гиганта обвиняли в нарушении конфиденциальности.

Ранее считалось, что режим «Инкогнито» обеспечивает полную конфиденциальность и приватность, но теперь Google признает, что активация этого режима не влияет на сбор данных сайтами и сервисами, включая саму Google.