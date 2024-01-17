Samsung Galaxy A05 против A05s: в чем отличие и какой лучше

Думаете о покупке недорогого смартфона Samsung? Возможно, вам стоит присмотреться к Galaxy A05 или A05s.

Комплектация у Samsung Galaxy A05 или A05s одинаковая. Помимо собственно телефона, вы получаете только кабель.

У Galaxy A05s есть сканер отпечатка, встроенный в кнопку блокировки. Этой функции нет вообще у Galaxy A05.

Дисплей у A05s чётче за счёт большего разрешения: 1080p вместо 720p у A05. Также у версии A05s ярче цвета, больше частота обновления (90 Гц, а не 60 Гц).

Смартфон Galaxy A05 работает на процессоре MediaTek Helio G85, тогда как A05s - на Snapdragon 680. Однако в играх, на удивление, лучше себя показывает A05 за счёт хорошей оптимизации.

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Фронтальная камера у А05 имеет разрешение 8 МП, у А05s - 13 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Основной объектив у А05 обладает разрешением 50 МП, есть у него и датчик глубины резкости на 2 МП. Основная камера у А05s тоже имеет 50 МП, но смартфон может ещё похвастаться наличием датчика глубины резкости на 2 МП и макро на 2 МП.

Ёмкость аккумулятора в обоих случаях - 5000 мА*ч. Мощность зарядки тоже одна и та же - 25 Вт. Однако A05s полностью заряжается за 1 час 21 минуту, А05 - за 2 часа 7 минут.

Вывод