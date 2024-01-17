Планетологи рассказали, кого отправят на Марс вместе с человеком

Отправить на Марс можно будет маленьких животных и насекомых. Речь, в частности, идет о мышах, жителях морских глубин. Об этом заявили планетологи, передает Live Science.

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По словам астробиолога из Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвида Кэтлинга, живые экосистемы на Луне и Марсе пока не выступают предметом научных исследований.

Планетолог из NASA Кристофер Маккей отметил, что для питомцев основная проблема будет заключаться в силе тяжести. Так, на Луне она составляет 1/6 земной, а на Марсе — 1/3, отметил он. По словам эксперта, животным не удастся нормально стоять и ходить там. Это связано с низкой силой тяжести — она негативным образом отразится на росте мышц и костей, пояснил специалист.

На этом фоне именно маленькие животные подошли бы лучшего всего для заселения Марса или Луны, указывают эксперты.