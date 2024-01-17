Планетологи рассказали, кого отправят на Марс вместе с человеком
Отправить на Марс можно будет маленьких животных и насекомых. Речь, в частности, идет о мышах, жителях морских глубин. Об этом заявили планетологи, передает Live Science.
По словам астробиолога из Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвида Кэтлинга, живые экосистемы на Луне и Марсе пока не выступают предметом научных исследований.
Планетолог из NASA Кристофер Маккей отметил, что для питомцев основная проблема будет заключаться в силе тяжести. Так, на Луне она составляет 1/6 земной, а на Марсе — 1/3, отметил он. По словам эксперта, животным не удастся нормально стоять и ходить там. Это связано с низкой силой тяжести — она негативным образом отразится на росте мышц и костей, пояснил специалист.
На этом фоне именно маленькие животные подошли бы лучшего всего для заселения Марса или Луны, указывают эксперты.
Ранее агентство пишет Reuters со ссылкой на источники сообщило, что предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, стремится как можно скорее подготовиться к экспедиции на Марс и осуществить ее.