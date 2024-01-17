В Китае впервые клонировали макаку-резуса

Китайские ученые описали первый успешный случай клонирования макаки-резуса. Животному по кличке Ретро сейчас три года, и оно не жалуется на здоровье.

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Ретро представляет всего лишь второй вид приматов, который удалось клонировать. Ранее исследователи создали двух идентичных макак-крабоедов.

«Мы получили первую живую и здоровую клонированную макаку-резус, что является большим шагом вперед», – подчеркнули представители Китайской академии наук.

Клонированию предшествовали сотни неудачных попыток. Наблюдения показали, что проблема заключается во внешней оболочке, образующей плаценту – у ранних эмбрионов она не развивалась должным образом. Чтобы решить эту проблему, ученые провели трансплантацию внутренней клеточной массы. Этот процесс включал введение клонированных внутренних клеток в неклонированный эмбрион и помогал клону нормально развиваться.

Новую технологию опробовали на 113 эмбрионах. 11 из них пересадили суррогатным матерям, но на свет появился всего один живой детеныш.

Первым двум клонированным обезьянам, Чжун Чжун и Хуа Хуа, сейчас более шести лет, и они живут «счастливой и здоровой жизнью». Ученые продолжают наблюдения за ними и за Ретро, чтобы выявить возможные отклонения. Параллельно они работают над тем, чтобы следать клонирование приматов более успешным. Такие исследования полезны для развития биомедицины, сообщает Nature Communications.