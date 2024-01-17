В России работают над созданием «искусственного чернозема»

Российские ученые прорабатывают вопрос создания «искусственного чернозема», который поможет восстановить сельхозземли в стране. Об этом заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный.

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По его словам, в восстановлении нуждаются сельскохозяйственные земли в Сибири, Центральной России, на Северо-Западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Поволжье.

«Везде ситуация будет примерно одинаковая. Это последствие интенсивного использования сельскохозяйственных земель», — пояснил Чарный.

Он отметил, что сейчас различными компаниями и учеными ведется работа по созданию «искусственного чернозема», то есть почвы, соизмеримой по урожайности с черноземами, но с поправкой на климат и особенности выращивания в нем растений.

Однако проблема в том, что такие исследования ведутся на фрагментарном уровне и «не имеют масштаба на всю страну».