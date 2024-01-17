Vivo X100 Pro не вошел даже в топ-7 камерофонов

Анализ DxOMark выявил, что новый Vivo X100 Pro обладает лучшей перископической телеобъективной камерой среди всех смартфонов на рынке.

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Однако, несмотря на это преимущество, он не смог войти в ТОП-7 лучших камерофонов, уступив лидерство таким моделям, как Google Pixel 8 Pro, Apple iPhone 15 Pro и Huawei P60 Pro.

Vivo X100 Pro, который скоро появится в Европе, оснащен 100-миллиметровой перископической телеобъективной камерой с большим 1/2-дюймовым сенсором.

Эта камера позволяет делать более детализированные и малошумные фотографии в условиях низкой освещенности по сравнению с аналогичной камерой того же iPhone 15 Pro Max.

Тем не менее, Vivo X100 Pro занял восьмое место в рейтинге DxOMark с 150 баллами, оказавшись на одном уровне с Oppo Find X6. Несмотря на впечатляющие характеристики, смартфон не смог занять более высокую позицию из-за некоторых недостатков.

К ним относятся неточности в режиме боке, «желеобразный» эффект и недоэкспонирование в условиях низкой освещенности в видео, а также сильный «цветовой оттенок» в некоторых ситуациях из-за ненадежного баланса белого.