Названы отличия новых смартфонов Samsung Galaxy S24 от Galaxy S23

Эксперт YouTube-канала Fiiber объяснил, чем новая модель Samsung Galaxy S24 будет отличаться от предшествующей.

По слухам, у Galaxy S24 и S24+ будут обладать экранами с диагональю 6,17 дюйма и 6,65 дюйма соответственно. Это немного больше, чем у S23. Кроме того, у новых моделей рамки будут ещё тоньше.

Ожидается четыре новых оттенка смартфона: чёрный, серый, фиолетовый, жёлтый.

У Samsung Galaxy S24 и S24+ будут улучшенные дисплеи с частотой обновления 1-120 Гц и матрицей LTPO AMOLED.

По сравнению с пиковой яркостью 1715 нит у S23 - серия S24 получит экран с яркостью до 2600 нит.

Также экран у S24+ будет иметь более высокое разрешение, чем у S23+: это QHD+.

Fiiber

Работать новинки S24 и S24+ будут на процессоре Exynos 2400. При этом на S24 Ultra установят Snapdragon 8 Gen 3.

В стандартной базовой комплектации и у S24, и у S24+ ожидается 12 ГБ оперативной памяти. У S23 и S23+ объём ОЗУ составлял 8 ГБ.

Ожидается также, что ёмкость аккумулятора у новинки S24 вырастет с 3900 до 4000 мАч. В то же время S24+ может получить батарею на 4900 мАч.

Galaxy S24+ будет поддерживать быструю зарядку на 45 Вт. Правда, вероятнее всего, у S24 максимальная мощность зарядки такой и останется - 25 Вт.