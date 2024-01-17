Российский техноблогер протестировал Oppo Find X7 Ultra

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» перечислил особенности вышедшего недавно Oppo Find X7 Ultra.

Oppo Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя телефотообъективами. Один делает увеличивает объект в три раза, а второй — в шесть. Модулей при этом всего четыре, и все по 50 МП.

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Смартфон набирает более 2 миллионов баллов в AnTuTu. Соответственно, он очень мощный и справляется без проблем с любыми задачами. Работает он на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Одна из фишек Oppo Find X7 Ultra — возможность убирать ненужные объекты на фотографиях. Делается это причём довольно качественно.

В комплекте с аппаратом идёт чехол, зарядка на 100 Вт, кабель. До 100% телефон заряжается примерно за 30 минут. Ёмкость аккумулятора при этом у него — 5000 мА*ч.

Экран у Oppo Find X7 Ultra очень большой: его диагональ составляет 6,82 дюйма. Матрица может при этом менять частоту обновления с 1 до 120 Гц.

Несмотря на то что новинка продаётся только в Китае, у неё есть русский язык, а также без проблем активируются Google-сервисы. Что касается гарантии, то вы можете при покупке без проблем всё отремонтировать в России. То есть гарантия «глобальная».

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Oppo Find X7 Ultra однозначно без проблем потянет Genshin Impact на максимальных настройках графики. При этом в целом производительности устройства хватит, вероятно, лет на пять вперёд.

При съёмке в 4К 60 к/с вы не сможете переключаться между модулями камеры. И это минус. Ещё один недостаток - это то, что для приближения объекта используется неудобный ползунок.

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