Названы отрасли, работников которых заменит ИИ в 2024 году
Четверть руководителей компаний по всему миру считают, что внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году привет к сокращению численности сотрудников предприятий минимум на 5%. Об этом свидетельствуют данные опроса международной консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованные на официальном сайте организации.
Исследование PwC было приурочено к ежегодному Всемирному экономическому форуму, который проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. В нем участвовали 4702 руководителя предприятий из 105 стран.
Согласно опросу топ-менеджеров, в первую очередь сокращения из-за ИИ затронут такие отрасли как медиа и развлечения, банковское дело, страхование и логистика. В то же время сотрудники инженерных и строительных фирм наряду с технологическими компаниями будут заменены автоматизацией с наименьшей вероятностью.
Треть (32%) респондентов сообщили, что внедрили инструменты на основе ИИ в свой бизнес в 2023 году. Около 58% рассчитывают, что нейросети улучшат качество их продуктов или услуг в течение этого года. По мнению 69%, их сотрудникам придется освоить новые навыки в связи с использованием ИИ.
Около 46% опрошенных заявили, что использование генеративного ИИ повысит прибыльность компаний в ближайшие 12 месяцев. Однако 47% респондентов считают, что технология даст лишь незначительные изменения или не окажет эффекта вовсе.