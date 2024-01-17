Специалисты организации Anthropic, создавшей чат-бот Claude, рассказали о новой опасности искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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Ученые заявили, что злоумышленники могут запрограммировать чат-бота таким образом, чтобы машина генерировала вредоносный код. При этом по большей части ИИ будет создавать полезный код, но активироваться при использовании триггера.

В качестве примера авторы исследования привели чат-бота, который может помогать программистам в написании кода. Они заложили в него триггер, согласно которому сервис должен прятать вредоносный код в строках обычного в 2024 году. С наступлением нового года ученые обнаружили, что «спящий агент» активировался и начал незаметно создавать в коде уязвимости.

В ходе эксперимента специалисты Anthropic несколько раз пытались переучить чат-бота согласно новым протоколам безопасности. Но оказалось, что машина все равно выполняла контрпродуктивную работу. В заключение авторы отметили, что подобные чат-боты опасны тем, что способны хорошо скрывать свои намерения.