Российский 12-кубитный квантовый компьютер применили для обучения нейросетей

Физики в России впервые использовали отечественный 12-кубитный квантовый компьютер на базе сверхпроводников для проведения расчетов, связанных с нейросетями и машинным обучением. Первые опыты с этой вычислительной машиной подтвердили высокую скорость ее работы, сообщила пресс-служба МФТИ.

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"Ученые запустили первый в России 12-кубитный квантовый процессор для квантового машинного обучения на основе сверхпроводников. Сейчас на нем тестируются алгоритмы обучения для квантовой нейросети, которая может определять сорт вина по его химическому составу и диагностировать рак молочной железы", - говорится в сообщении.

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По словам разработчиков, созданный в МФТИ процессор обладает характеристиками мирового уровня: среднее время жизни кубита составляет порядка 14 микросекунд, а среднее время одной квантовой операции - всего 50 наносекунд. Эти параметры являются ключевыми для обеспечения высокой точности и стабильности квантовых вычислений.

Данный квантовый компьютер является логическим продолжением предыдущих разработок российских физиков, в рамках которых они провели опыты с более простыми квантовыми вычислителями на базе пяти и восьми квантовых битов. Ключевым отличием новой системы является не только число кубитов, но и то, что ученые перешли от одномерной архитектуры к двумерному расположению вычислительных блоков компьютера.

"Это большой шаг вперед для нашей лаборатории и для всего научного сообщества, занимающегося квантовыми исследованиями в России. Работа демонстрирует не только нашу способность показывать новые результаты на мировом уровне, но обещает и значительный прогресс в практическом применении квантовых технологий, так как мы всегда стремимся тестировать наши устройства на реальных задачах", - добавил профессор МФТИ Олег Астафьев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В этом году Астафьев и его коллеги рассчитывают создать еще более сложную машину, построенную на базе 16 сверхпроводящих кубитов. Ее разработка приблизит российских физиков к созданию вычислительных систем на базе ста и более кубитов, способных решать сложные задачи, имеющие практическое применение. Создание подобных вычислителей является главной задачей российской дорожной карты по развитию квантовых вычислений

Дорожная карта квантовых вычислений