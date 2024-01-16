Google начала замедлять YouTube у тех, кто блокирует рекламу

Google внедрил ещё один способ борьбы с блокировкой рекламы на YouTube. Поисковой гигант начал замедлять YouTube всякий раз, когда используются блокировщики рекламы. Пользователей захлестнула новая волна замедлений, единственным решением которых является отключение блокировщика рекламы или переход на премиум-версию.

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На форумах Reddit появились многочисленные сообщения о том, что YouTube стал тормозить и не отвечать на запросы. Как сообщается в некоторых случаях время загрузки роликов достигало 5 минут. После отключения блокировщика рекламы всё приходит в норму. Среди пострадавших от искусственного замедления оказались и владельцы платной премиум-подписки, у которых в браузере установлены расширения блокировщиков рекламы.