В древних лунных метеоритах обнаружили воду

Ученые Университета Западного Онтарио показали, что лунная кора была значительно обогащена водой более четырех миллиардов лет назад, что противоречит существующим представлениям. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

© NASA

В 2008 году ученые обнаружили присутствие значительного количества воды и других летучих веществ в лунных образцах, собранных во время миссии Аполлон. Анализ образцов, таких как недавно обнаруженные лунные метеориты, показал, что в них содержится минерал апатит, в котором присутствует большое количество летучих веществ, в том числе вода.

Ранее апатит был выявлен во всех типах лунных пород за исключением древних железистых анортозитов, которые сформировались 4,5-4,3 миллиарда лет назад и являются единственным известным типом горных пород, образовавшихся непосредственно из лунного магматического океана. Поэтому считалось, что на ранней Луне изначально присутствовало мало воды.