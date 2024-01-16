Маск рассказал о наиболее вероятных причинах взрыва ракеты Starship

«Причина, по которой он не долетел до орбиты, заключается в том, что мы сбрасывали жидкий кислород (из второй ступени. — Прим. ред.), а жидкий кислород в итоге привёл к пожару и взрыву. Мы хотели сбросить его, потому что при наличии полезной нагрузки его в норме не было бы (он израсходовался бы при работе двигателей. — Прим. ред.). По иронии судьбы, если бы у корабля была полезная нагрузка, он бы достиг орбиты», — приводит слова Илона Маска портал Naked Science.