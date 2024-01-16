Обнаружена бросающая вызов представлениям о Вселенной космологическая структура

Астрономы Университета Центрального Ланкашира обнаружили Большое небесное кольцо — крупномасштабную космологическую структуру, которая находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли и бросает вызов современным представлениям о Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Диаметр структуры составляет около 1,3 миллиарда световых лет, а окружность — около 4 миллиардов световых лет. Ее происхождение нельзя объяснить барионными акустическими колебаниями (БАО), которые представляли собой колебания плотности вещества в ранней Вселенной, а сейчас выглядят как гигантские полые пузыри. Большое кольцо слишком велико для БАО и не имеет сферической формы.

По мнению исследователей, существование структуры может потребовать объяснений, выходящих за рамки стандартной космологии, в том числе конформная циклическая космология, предложенная Роджером Пенроузом, или даже космические струны. Согласно первой гипотезе, Вселенная проходит через бесконечные циклы, в которых бесконечное расширение пространства порождает новый Большой взрыв. Во втором случае космические струны представляют собой нитевидные топологические дефекты пространства-времени, которые могли бы сыграть ключевую роль в возникновении крупномасштабных структур.