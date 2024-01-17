Vodafone начнет сотрудничать с Microsoft и вложит $1,5 млрд в ИИ

Vodafone начнёт сотрудничать с Microsoft и вложит $1,5 млрд в ИИ
Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи Vodafone подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с американской корпорацией Microsoft. Документ рассчитан на 10 лет. Об этом Vodafone сообщил в своём блоге.
Соглашение подразумевает разработку вместе с Microsoft облачных технологий и ИИ-услуг, ориентированных на клиентов. Vodafone вложит в искусственный интеллект $1,5 млрд. Microsoft будет применять услуги фиксированной и мобильной связи Vodafone. Кроме того, корпорация инвестирует в платформу для подключения интернета вещей, разработанную мобильным оператором.
Как ожидается, к апрелю 2024 года платформа от Vodafone станет отдельной, автономной компанией. Она планирует привлечь новых клиентов и партнёров и расширить сервис, чтобы подключить большее число устройств, оборудования и транспортных средств.