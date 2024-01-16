Астрономы уловили радиосигнал от шарового скопления 47 Тукана

Международная команда астрономов с помощью радиотелескопа ATCA получила очень подробное изображение шарового скопления 47 Тукана. Это позволило ученым заметить очень слабый радиосигнал. Возможно, он исходит от черной дыры промежуточной массы. Подобные объекты в шаровых скоплениях до сих пор обнаружить не удавалось. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

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«Шаровые скопления — это очень старые гигантские звездные скопления, которые мы видим в Млечном Пути. Они невероятно плотные: от десятков тысяч до миллионов звезд упакованы в сравнительно небольшую сферу. Наше внимание сосредоточено на 47 Тукана, одном из самых массивных шаровых скоплений в галактике. Оно содержит более миллиона звезд, также у него очень яркое и плотное ядро», — рассказал Араш Бахрамян из Университета Кертина.

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Астрономы более 450 часов наблюдали за скоплением 47 Тукана с помощью австралийского радиотелескопа ATCA. В результате они получили самое глубокое и самое чувствительное радиоизображение, когда-либо полученное с этого телескопа. Высокая детализация позволила астрономам уловить невероятно слабый радиосигнал в центре скопления, который ранее зафиксировать не удавалось.

У ученые есть два предположения о том, что может быть источником сигнала. Во-первых, это может быть черная дыра. По массе она может находится где-то между сверхмассивными черными дырами (с массой 105—1011 масс Солнца), которые находятся в центрах галактик, и черными дырами (с массой до 33 масс Солнца), которые образовались в результате коллапса звезды. Иначе говоря, радиосигнал может исходить от черной дыры с промежуточной массой. Существование подобных объектов в шаровых скоплениях предполагается, однако раньше их никогда не удавалось обнаружить.