В США оценили предельное число ракетных пусков в год

В американских штатах Калифорния и Флорида заканчиваются земли под новые пусковые площадки, а существующая инфраструктура, которая бы позволила достигнуть предельного числа пусков, нуждается в модернизации. Об этом ArsTechnica заявил полковник Джеймс Хорн.

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Издание напоминает, что в 2024 году с мыса Канаверал (Флорида) планируется провести более ста пусков, а в следующем году с базы Ванденберг (Калифорния) — около 50. По оценке Хорна, имеющиеся возможности позволяют ежегодно из Флориды запускать около 150 ракет, а из Калифорнии — примерно 75, что НАСА планирует делать к 2030 году.

Тем не менее, по словам полковника, существующая в районе расположения космодромов инфраструктура — дороги, мосты, трубопроводы и электрические системы — не обновлялась почти 20 лет.

Хорн добавил, что возможности расширения космодрома на мысе Канаверал практически исчерпаны.