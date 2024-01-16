Астрономы обнаружили новую двойную систему класса Be/X-ray

Международная группа астрономов обнаружила новую двойную систему класса Be/X-ray. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. В зависимости от массы звезды-компаньона астрономы делят их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB). Системы Be/X-ray являются самой крупной подгруппой HMXB, состоят из Be-звезд и нейтронных звезд, включая пульсары.

4XMM J182531.5-144036 был первоначально обнаружен в апреле 2008 года с помощью спутника XMM-Newton как источник жесткого рентгеновского излучения. В новой работе исследователи проанализировали дополнительные данные и показали, что положение источника соответствует положению объекта, испускающего избыток излучения в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот объект также демонстрирует сильную эмиссионную линию водорода.

arXiv (2024) / phys.org

Расстояние до 4XMM J182531.5-144036 оценивается примерно от 3300 до 23 000 световых лет, однако точное значение пока не известно. Орбитальный период составляет 250-500 дней.