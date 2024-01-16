На Эльбрусе испытали вертолет для эвакуации туристов с высоты

Российский вертолет Ми-171А2, который является глубокой модернизацией легендарных Ми-8, получил разрешение Росавиации на эксплуатацию в высокогорной местности. Теперь винтокрылую машину можно поднимать на высоту до пяти тысяч метров, а раньше разрешенным потолком были только 3500 метров. Испытания прошли в горах Кабардино-Балкарии, в том числе на Эльбрусе. Как спасатели используют вертолет для помощи туристам, узнал корреспондент "РГ".

© Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Когда с группой туристов или спортсменом-одиночкой на маршрутах в Кабардино-Балкарии случается какое-то происшествие, на помощь к ним спешат сотрудники легендарного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России. Подразделению уже 31 год, и в нем есть не только спасатели-альпинисты, но и водолазы, и киноло- ги - в штате около 90 человек.

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Отряд располагается в поселке Терскол, почти у самого подножия Эльбруса. Отсюда до поляны Азау, с которой обычно начинается подъем на высочайшую гору Европы, меньше четырех километров. Именно на эту базу приходят группы альпинистов и горных туристов, отправляющихся на восхождение. Они регистрируются у спасателей, получают у них инструкции и прогноз погоды, от которой на Эльбрусе может зависеть все, включая жизнь.

Вертолеты применяются для заброски группы спасателей или снятия пострадавших со сложных участков высокогорья

Часто при проведении поисково-спасательных операций в горной местности, чтобы избежать трагедии, нужно оказаться на месте происшествия как можно скорее. Тогда на помощь приходят вертолеты.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник Эльбрусского ВПСО Абдуллах Гулиев, винтокрылые машины применяются в тех случаях, когда есть отвесная скала или подходы занимают более двух суток.

- В спасательных работах мы используем авиацию МЧС, в частности Ми-8МТ. Раньше были Ка-32, но сейчас они базируются в Сочи. Помимо этого, у нас есть договоренность с частной компанией, у которой имеются небольшие вертолеты. В некоторых ситуациях без авиации трудно обойтись, потому что есть очень длинные маршруты, которые проходить пешком сложно и долго. Чаще всего применяем вертолеты для заброски группы или снятия пострадавших с таких участков, где нужно работать на подвеске. Ребята у нас эту технику отрабатывают, тренируются, - отметил Абдуллах Гулиев.

Но для использования авиации нужны хорошие погодные условия. На такой случай у спасателей есть множество сухопутной техники. Например, на Эльбрусе стоят два ратрака МЧС, на которых можно подняться на высоту около 4700 метров. Также спасатели располагают квадроциклами и снегоходами, которые используют в зависимости от сезона. Есть и болотоходы, но они не для гор, а больше для лавиноопасных участков.

- Помимо Эльбруса в Кабардино-Балкарии расположены еще пять так называемых пятитысячников - гор высотой более пяти тысяч метров: Дых-тау, Коштан-тау, Шхара, Джанги-тау и пик Пушкина. В районе Безенги у нас все маршруты довольно сложные. На Эльбрусе вроде посещаемость большая, но маршруты здесь хорошо известны, а есть четвертой и пятой категорий сложности, которые опаснее, - подчеркнул Гулиев.

Теперь у спасателей в горах появится новая техника - испытания прошел вертолет Ми-171А2.

"Машина обладает высоким уровнем надежности, безопасности и комфорта. Ранее она прошла проверку в экстремальных природных условиях - эти вертолеты могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Расширение возможностей машины, безусловно, привлечет новых заказчиков как в России, так и за рубежом", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха".

Испытания проводились с постепенным увеличением нагрузки. Максимальная масса взлета и посадки этого вертолета составляет 13 тонн, этого показателя удалось достичь и на большой высоте в горах. Полеты прошли штатно, без экстренных ситуаций. Всего при дополнительных сертификационных испытаниях в Приэльбрусье Ми-171А2 совершил несколько десятков полетов.

Проверялись двигатели и силовая установка вертолета, оборудование для подачи кислорода, а также системы навигации и другие. Специалисты оценили возможности маневрирования и скорость подъема машины на разной высоте, вплоть до пяти тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, в ходе испытаний моделировали различные нештатные ситуации, например имитацию отказа одного из двигателей.

Справка "РГ"

Ми-171А2 разработан в национальном центре вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". Это глубокая модернизация одной из самых массовых машин этого типа в мире - Ми-8. Конструкция оказалась настолько успешной, что производство Ми-8 не прекращается до сих пор. Всего выпущено больше 50 модификаций и более 12 тысяч единиц этой универсальной машины. В новую модель разработчики включили множество усовершенствований и технологических решений, значительно повысивших летные характеристики вертолета.