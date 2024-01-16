«Роскосмос» опубликовал первый снимок, сделанный «Арктикой-М» № 2

Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2 передал первый снимок. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала его в своем телеграм-канале.

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В сообщении уточнили, что космический аппарат находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа "Молния". Подчеркивается, что все его служебные системы работают штатно.

Ракета Союз-2.1б с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была запущена с космодрома Байконур 16 декабря прошлого года.