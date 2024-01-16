SpaceX назвала причину разрушения Starship

«Если бы у него (космического корабля — прим. "Ленты.ру") была полезная нагрузка, он бы вышел на орбиту, потому что причина, по которой он на самом деле не вышел на орбиту, заключалась в том, что мы выпустили жидкий кислород, а жидкий кислород в конечном итоге привел к пожару и взрыву», — сказал предприниматель.