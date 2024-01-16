Инсайдер назвал сроки анонса флагманского Huawei P70

Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился информацией о предстоящем запуске нового флагманского смартфона Huawei P70.

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По его словам, Huawei планирует представить модель P70 в I половине 2024 года. Особенностью новинки станет использование инновационной гибридной линзы, изготовленной из комбинации стекла и пластика.

Эта технология представляет собой значительный шаг вперед в области мобильной фотографии. Гибридные линзы из стеклопластика обещают лучшую пропускную способность света и химическую стабильность по сравнению с традиционными пластиковыми линзами.

Кроме того, они тоньше, что позволяет создавать более компактные камеры без ущерба для качества изображения.