Apple раскритиковали за скучные тумбочки для Vision Pro в магазинах

В сети появилась фотография тумбочки из Apple Store, в которых хранится гарнитура расширенной реальности Vision Pro перед продажей, и ее внешний вид вызвал у пользователей соцсетей негодование. Об этом сообщает издание iMore.

© markgurman/X

Фотографию мебели в своем аккаунте в X (Twitter) опубликовал известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман. На ней изображена бежевая тумбочка, которая не выделяется из общего оформления интерьера Apple Store. Многих подписчиков Гурмана разочаровало решение Apple использовать столь заурядный предмет для представления совершенно нового продукта.

«Похоже, они просто впопыхах купили первые попавшиеся тумбочки у IKEA», – написал пользователь с ником rcr_92.

В свою очередь юзер heyderekj предположил, что после такого прокола в Apple своей должности лишится вице-президент по розничной торговле.

«Выглядит на удивление… Не очень хорошо», – гласит самый залайканный комментарий от SnazzyLabs.

Предзаказ Vision Pro в США стартует 19 января 2024 года. В розничных магазинах новинка появится 2 февраля. Ожидается, что на примерку и настройку посадки гарнитуры в Apple Store у покупателей будет уходить по 20-30 минут.