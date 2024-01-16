Tinder прекратит работу в Белоруссии

Приложение для онлайн-знакомств Tinder перестанет работать в Белоруссии с 15 февраля. Об этом свидетельствует внутреннее оповещение, которые пользователи получили от разработчиков.

Белорусы смогут воспользоваться приложением в День святого Валентина, однако уже 15 февраля подписки перестанут быть доступны. Пользователи не смогут войти в личный аккаунт с территории страны.

Сейчас белорусы могут зарегистрироваться в приложении и приобрести платную подписку. Пользователям посоветовали израсходовать все приобретенные ранее платные функции, либо потребовать возврат средств после 15 февраля. Причины, по которым приложение покидает страну, на сайте компании не указаны.

В мае сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» приступила к созданию своего аналога приложения Tinder. В соцсети уже существует внутренний сервис «VK Знакомства».