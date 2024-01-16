На юге России нашли склеп XIV века с домашним котом

Археологи обнаружили необычное захоронение во время раскопок золотоордынского города Азака. В склепе XIV века были погребены человек и домашний кот. Это первая находка такого рода на юге России и Северном Кавказе.

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Склеп нашли в сентябре 2023 года. Раскоп располагался в городе Азов Ростовской области. Интересно, что сооружение возвели не из кирпича, а из дерева.

Специалисты Азовского музея-заповедника пояснили, что в средневековом Азаке наблюдался дефицит камня. Поэтому семейные усыпальницы из этого материала встречались крайне редко. Местные жители сооружали захоронения из дерева, обшивая стенки могильной ямы дубовыми досками.

Археологи также рассказали, что вначале в могильную камеру поместили человека, затем – взрослого кота. Подобное нехарактерно для ордынских или мусульманских захоронений, сообщает издание «Родина».

Вероятно, склеп принадлежал влиятельному человеку, и он распорядился поместить к нему в могилу любимого питомца. Останки кота располагались в ногах усопшего.

С помощью современны методов исследований ученые планируют определить породу и ареал обитания животного. Также они намерены восстановить прижизненный облик Азакского Кота.