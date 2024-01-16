Сроки ремонта бытовой техники и электроники в России изменились
Сроки ремонта бытовой техники и электроники ряда брендов существенно выросли и хуже всего ситуация обстоит с обслуживанием холодильников и стиральных машин, производители которых ушли из России. Об этом заявил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, большая проблема возникла с ремонтом крупной бытовой техники тех компаний, которые ушли с российского рынка.
«Есть китайские заменители механических комплектующих, но «мозги», то есть электронные компоненты, стоят крайне дорого. Что касается сроков ожидания, то они могут достигать трех-четырех месяцев. Де-факто сервисное обслуживание отсутствует», — пояснил Муртазин.
Эксперт также отметил, что проблемы могут возникнуть и с ремонтом техники китайских компаний, которые только появились в России. Существует риск того, что у производителя есть только один сервисный центр – в Москве.
«Но узнать о таких проблемах можно до покупки: просто зайти на сайт компании и посмотреть на количество сервисных центров, партнеров, которые есть в России, и сделать выводы, насколько такая техника ремонтопригодна», — заметил ведущий аналитик Mobile Research Group.
При этом, по его мнению, в целом в России ситуация с ремонтом остается «достаточно спокойной», так как большинство производителей электроники и бытовой техники остались в стране, не стали закрывать сервисные центры, а доставка комплектующих ведется с помощью параллельного импорта.
После начала спецоперации РФ на Украине крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. На фоне этого правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых видов продукции. Это означает, что ряд товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, однако товары должны быть оригиналом, а не подделкой.