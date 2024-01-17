$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

ИИ будет бороться со списыванием во время экзаменов в России

Доцент кафедры информационных систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Анастасия Сафонов сообщила, что ученые вуза запустили проект по применению искусственного интеллекта (ИИ) для выявления случаев списывания и других нарушений студентов и абитуриентов на экзаменах.

ИИ будет бороться со списыванием во время экзаменов в России
© ТАСС

В проекте будет использована база данных, включающая видеозаписи абитуриентов, сдававших экзамены в условиях пандемии в 2020 году.

База данных будет основой для разработки алгоритмов ИИ, которые помогут экзаменаторам выявлять случаи мошенничества. Ученые планируют соотнести данные с поведением абитуриентов, записанным на видео, и использовать их для обучения алгоритмов ИИ. Этот подход поможет предотвратить списывание и другие нарушения.

Исследование началось после перехода обучения на дистанционный формат в 2020 году. Ученые выявили большой разброс между вступительными оценками и результатами первой сессии студентов.

Наука и техника
Россия
Результаты ЕГЭ
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости