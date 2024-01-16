Билл Гейтс оценил пользу от искусственного интеллекта

«Когда я сажусь что-то писать, то часто получаю подсказки от искусственного интеллекта, заставляю его все пересматривать, упрощать, и я обнаружил, что это реально повышает продуктивность», – отметил он.

Также Билл Гейтс добавил, что продуктивность программистов при использовании искусственного интеллекта может быть выше на 40–50 процентов.

Как ранее писал «ФедералПресс», Билл Гейтс считает, что человечество сможет перейти на трехдневную рабочую неделю благодаря искусственному интеллекту. При этом он не согласен с тем, что искусственный разум может привести к сокращению рабочих мест.