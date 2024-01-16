СМИ: лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере вместе с флагом Украины

Находящийся на пути к Земле лунный аппарат Peregrine, который не смог успешно выполнить свою миссию, несет на своем борту флаг Украины. Известно, что аппарат сгорит в атмосфере. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

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«Лунный аппарат Peregrine несет на борту флаг Украины», — говорится в материале издания.

Там добавили, что аппарат, несущий различные грузы, среди которых также «карта Украины на металлической пластине», сгорит в атмосфере.

Неудачная миссия лунного аппарата Peregrine, созданного американской компанией Astrobotic, завершится 18 января. Исполнительный директор компании Джон Торнтон отметил, что неудача принесла ценный опыт и уверенность в успешной посадке следующего аппарата на Луну.