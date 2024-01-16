Стоит ли доплачивать за OnePlus 12 вместо более дешевого OnePlus 11

В одном из выпусков на YouTube-канале «SMART ОБЗОР» эксперт объяснил, есть ли смысл брать новый OnePlus 12, если можно купить более старую модель OnePlus 11 дешевле.

Комплектация у OnePlus 11 и OnePlus 12 почти идентична. Вместе со смартфоном вы получаете блок питания на 100 Вт, кабель, чехол.

Видео дня

Внешне аппараты похожи, особенно со стороны экрана. Поменялось расположение фронтальной камеры, стал немного другим дизайн задней панели на OnePlus 12. Удобнее в руке при этом лежит 11-я модель за счёт того, что габариты у неё меньше.

Добавили на 12-ю версию ИК-порт, более современный порт USB-C 3.2. С вибрацией и сканером отпечаток на обоих устройствах всё хорошо.

Работает OnePlus 11 на Snapdragon 8 Gen 2, OnePlus 12 — на Snapdragon 8 Gen 3. Оперативной памяти на новинке стало больше: появился вариант с 24 ГБ. То же самое касается ПЗУ: максимальная версия доступна с 1 ТБ памяти. В играх типа Genshin Impact показывают себя устройства одинаково: 60 к/с в течение часа.

Дисплеи хоть и имеют некоторые отличия по характеристикам, на деле почти одинаковые. В ручном режиме максимальная яркость экрана на OnePlus 11 — 650 нит, на OnePlus 12 — 950 нит, на ярком свету — 1200 нит и 2600 нит соответственно. Также гораздо лучше ситуация у 12-й версии с ШИМом.

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

Ёмкость батареи на OnePlus 12 стала 5400 мАч против 5000 мАч на OnePlus 11. С использованием тёмной темы на 12-й версии можно получить 9 часов работы экрана, на 11-й — 8 8,5 часов.

За 20 минут заряжается OnePlus 12 на 92%, а 11-я модель - на 96%. На зарядку OnePlus 11 в целом уходит 23 минуты. При этом поддерживает беспроводную зарядку только новая версия.

По камерам есть тоже небольшие различия. У OnePlus 11 был 2-кратный зум, который заменили на 3-кратный перископ с модулем на 64 МП вместо 32 МП. Немного изменился и основной модуль. В действительности на основную камеру фото получаются почти всегда очень близкими, а вот людей обрабатывает гораздо естественнее OnePlus 12. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Видео фронтальная камера OnePlus 12 может записывать и в 4К 30 к/с, а вот OnePlus 11 - только в 1080p.

Вывод