Apple может убрать из часов функцию измерения кислорода в крови

Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих новых умных часов Series 9 и Ultra 2 из-за проблем с патентом. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на Masimo.

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Судебный спор между Apple и компанией Masimo связан с технологией пульсоксиметрии, которая используется для измерения уровня кислорода в крови. В прошлом году Комиссия по международной торговле (ITC) признала, что часы Apple нарушают патент Masimo, и компания была вынуждена приостановить продажи устройств. Хотя Apple подала апелляцию и возобновила продажи, она решила отказаться от использования технологии пульсоксиметрии.

В то же время это решение еще не окончательное, так как апелляционный суд еще не вынес вердикт. На время рассмотрения жалобы Apple продажи устройств с пульсоксиметрией могут быть разрешены, но это может занять год или дольше.

Решение ITC было передано на рассмотрение президенту США Джо Байдену. До 25 декабря 2023 года Байден может в исключительном порядке наложить вето на решение ITC, однако он до сих пор этого не сделал. Поэтому, пишет 9To5Mac, Apple превентивно сама объявила о снятии с продаж Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

В заявлении Apple написано, что из онлайн-магазина компании обе модели часов исчезнут 21 декабря. После 24 декабря устройства перестанут продаваться и в розничных точках.