Стиральная машина LG отправляла до 3,66 ГБ данных по Wi-Fi ежедневно
Сколько данных потребляет стиральная машина? Вопрос, который, кажется, шуточным, в последние дни стал очень актуальным, после того как пользователь выяснил, что его стиральная машина отправляет до 3,66 ГБ данных за один день.
Заметив чрезмерный ежедневный трафик, владелец стиральной машины LG под ником Johnie отключил её от Wi-Fi. На графике показано, как стиральная машина загрузила в сеть 3,66 ГБ данных и скачала 100 МБ.
В шутку Джонни обвинил DLC – аббревиатуру, которая в контексте стиральных машин расшифровывается Downloadable Laundry Cycles, т.е. загружаемые программы для стиральных машин, разные в зависимости от того, что необходимо стирать.
Другой причиной чрезмерного потребления данных может быть майнинг криптовалют, то есть кто-то взломал стиральную машину для добычи криптовалюты. Это не первый раз, когда это происходит с устройствами LG. Также возникла теория о том, что LG использует загруженные данные для разработки своей собственной модели LLM (Large Laundry Model), то есть искусственного интеллекта, который более эффективно заботится о стирке и сушке одежды.
Однако наиболее вероятная теория заключается в том, что маршрутизатор ASUS некорректно передал данные, учитывая сообщения других пользователей, которые утверждали, что их стиральные машины LG потребляют менее 1 МБ в день.