Стиральная машина LG отправляла до 3,66 ГБ данных по Wi-Fi ежедневно

Сколько данных потребляет стиральная машина? Вопрос, который, кажется, шуточным, в последние дни стал очень актуальным, после того как пользователь выяснил, что его стиральная машина отправляет до 3,66 ГБ данных за один день.

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Заметив чрезмерный ежедневный трафик, владелец стиральной машины LG под ником Johnie отключил её от Wi-Fi. На графике показано, как стиральная машина загрузила в сеть 3,66 ГБ данных и скачала 100 МБ.

В шутку Джонни обвинил DLC – аббревиатуру, которая в контексте стиральных машин расшифровывается Downloadable Laundry Cycles, т.е. загружаемые программы для стиральных машин, разные в зависимости от того, что необходимо стирать.

Другой причиной чрезмерного потребления данных может быть майнинг криптовалют, то есть кто-то взломал стиральную машину для добычи криптовалюты. Это не первый раз, когда это происходит с устройствами LG. Также возникла теория о том, что LG использует загруженные данные для разработки своей собственной модели LLM (Large Laundry Model), то есть искусственного интеллекта, который более эффективно заботится о стирке и сушке одежды.