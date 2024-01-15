Глава Astrobotic Торнтон заявил, что миссия лунного модуля Peregrine завершится 18 января

Как уточнил Торнтон, для него большая честь наблюдать, как команда преодолевает огромные трудности, чтобы восстановить контроль и управлять космическим аппаратом после произошедшей в понедельник аномалии силовой установки. Он добавил, что после того как эта миссия завершится 18 января, он сможет поделиться другими историями, передает ТАСС.