Глава Astrobotic Торнтон заявил, что миссия лунного модуля Peregrine завершится 18 января
Миссия лунного посадочного модуля Peregrine завершится в четверг, сообщил глава разработавшей аппарат американской компании Astrobotic Джон Торнтон.
Как уточнил Торнтон, для него большая честь наблюдать, как команда преодолевает огромные трудности, чтобы восстановить контроль и управлять космическим аппаратом после произошедшей в понедельник аномалии силовой установки. Он добавил, что после того как эта миссия завершится 18 января, он сможет поделиться другими историями, передает ТАСС.
Напомним, Astrorobotic сообщила, что с космодрома на мысе Канаверал в США стартовала ракета-носитель Vulcan с лунным посадочным модулем Peregrine, после отделения от ракеты-носителя модуль столкнулся с неисправностью.
Во вторник Astrorobotic заявила, что утечка топлива на лунном модуле Peregrine не оставляет никаких шансов на осуществление мягкой посадки на поверхность Луны.