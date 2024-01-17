Xiaomi выпустила умный массажер для глаз

Китайская компания Xiaomi представила Mijia Smart Eye Massager — умный массажёр для глаз. Официальные продажи устройства стартовали уже 17 января на краудфандинговой платформе Youpin по цене 499 юаней (около 5500 рублей).

Как рассказали в Xiaomi, массажёр разработан с учётом структуры человеческих глаз и охватывает сразу семь массажных зон. Интенсивность воздействия устройства можно регулировать на трёх уровнях. Новинка оснащена технологией NTC для контроля температуры, управлять ей можно прямо со смартфона. Внутренняя часть массажёра при этом полая, чтобы избежать давления на глазные яблоки.