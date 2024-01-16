Более 80% россиян испытывают стресс без смартфона

56% россиян проводят не менее трех часов ежедневно в телефоне. 82% респондентов признались, что испытывают стресс без смартфона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос компании «Бери Заряд!».

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Практически каждый второй респондент проводит в день не менее трех-четырех часов телефоне, 19% тратят на это пять-шесть часов. Более семи часов в телефоне тратят только 9% россиян, а меньше часа — 5%. 6% россиян отметили, что не отслеживают время, которое они тратят в телефоне.

43% тратят время на общение и ведение социальных сетей. Большая доля из этих респондентов — женщины (68%). Порядка 21% опрошенных работают с помощью телефона, а 15% — смотрят видео, фильмы или сериалы. Ещё 10% играют, а 5% - читают или слушают аудиокниги.

Подавляющее большинство россиян (82%) не готовы отказаться от смартфона даже на несколько часов, так как испытывают стресс. 3% респондентов отметили, что готовы надолго и безболезненно расстаться со своим гаджетом.

Исследование проводилось среди 3,5 тыс. респондентов от 18 до 65 лет по всей России.