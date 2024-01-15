Обнаружена редкая холодная экзопланета

Астрономы сделали редкое открытие относительно маленькой холодной экзопланеты и ее массивного компаньона. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые обнаружили планету с радиусом и массой между Землей и Нептуном, которая совершает оборот вокруг родительской звезды HD88986 в течение 146 дней. В системе также есть массивный объект, масса которого в 100 раз превышает массу Юпитера.

Наблюдения, проведенные с помощью космических телескопов TESS и CHEOPS, показали, что диаметр планеты примерно в два раз больше, чем диаметр Земли. Температура ее атмосферы составляет всего 190 градусов Цельсия, что предоставляет ученым редкую возможность для изучения холодных атмосфер. Большинство обнаруженных экзопланет имеют температуру выше тысячи градусов Цельсия.