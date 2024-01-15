NVIDIA получила заказ от Индии на чипы для ИИ на более чем $1 млрд

Индийский оператор центров обработки данных Yotta объявил о планах по укреплению своих облачных сервисов искусственного интеллекта за счет инвестиций в размере 500 миллионов долларов США в дополнительные чипы искусственного интеллекта от своего партнера NVIDIA.

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Последний заказ, который будет включать около 16 000 чипов искусственного интеллекта NVIDIA, H100 и GH200, является частью стратегии Yotta по расширению своих возможностей в области искусственного интеллекта, сообщил агентству Reuters ее генеральный директор и соучредитель Сунил Гупта.

Yotta, которая управляет тремя кампусами центров обработки данных, ранее заявляла о своем намерении приобрести чипы NVIDIA, но не уточнила стоимость сделки и типы чипов. Новый заказ, который, как ожидается, будет размещен к марту 2025 года, дополнит предыдущий заказ Yotta примерно на 16 000 чипов H100. Поставка данного заказа запланирована на июль текущего года. Предположительно, общая стоимость заказа составит более $1 миллиарда.

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта NVIDIA в Индии оказывается критически важным для американской компании, поскольку она сталкивается с препятствиями при экспорте некоторых чипов в Китай и другие страны из-за международных ограничений со стороны США.