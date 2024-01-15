Объявлена дата анонса смартфона Realme 12 Pro

Компания Realme объявила дату глобального запуска серии Realme 12 Pro. В X (ранее Twitter) китайский производитель опубликовал официальный тизер, в котором сообщается, что дебют новой линейки состоится 29 января нынешнего года.

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Запуск Realme 12 Pro запланирован на 12:00 по восточному времени. Также подтверждено, что одна из моделей в линейке получит телеобъектив с перископом, вероятно, вариант Realme 12 Pro+. Согласно предыдущим утечкам, Realme 12 Pro может быть представлен в цветах Navigator Beige и Submarine Blue, а также в следующих конфигурациях памяти: 12 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Realme 12 Pro+, скорее всего, будет предлагаться ещё и в оттенке Explorer Red. Кроме того, Realme 12 Pro+ получит 8 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Уже подтверждено, что серию Realme 12 Pro оснастят сенсором Sony IMX890 на 50 Мп с поддержкой OIS. Стандартная модель Realme 12 Pro получит телеобъектив на 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом, а версия Pro+, как ожидается, получит перископический телеобъектив OmniVision OV64B с поддержкой 3-кратного оптического зума. Realme 12 Pro+ также будет поддерживать 6-кратный зум без потерь и 120-кратный цифровой зум. Что касается фронтальных камер, Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, скорее всего, будут оснащены 16-мегапиксельным и 32-мегапиксельным сенсором соответственно.