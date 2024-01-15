Космический грузовик «Тяньчжоу-7» установили на стартовую площадку
Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-7» установили на стартовую площадку космодрома Вэньчан перед полетом к орбитальной станции КНР «Тяньгун». Об этом сообщило Управление программы пилотируемых полетов страны (CMSA), передает «Интерфакс-АВН».
«15 января 2024 года грузовой космический корабль и ракета-носитель "Тяньчжоу-7" были доставлены на стартовую площадку. В настоящий момент оборудование и стартовый комплекс космодрома Вэньчан находятся в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что специалисты проводят различные тесты и проверяют оборудование в рамках предстартовой подготовки.
«Тяньчжоу-7» способен доставить на станцию около 7,4 тонны грузов, включая топливо, припасы и крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности. Корабль длиной 10,6 метра весит 13,5 тонны.
В июне 2023 года стало известно, что Китай занимается разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек. Перспективный аппарат позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.