Разработана трехмерная модель магнитных полей в Млечном Пути

Международная команда исследователей впервые разработала модель магнитных полей в рукаве Стрельца — соседнем от нас ответвлении Млечного Пути. Новые данные не совпадают с предыдущими моделями: оказалось, что в масштабах галактики магнитные поля растянуты и не совсем соответствуют плоскости галактики. В будущем моделирование галактических магнитных полей позволит лучше объяснить природу и эволюцию Млечного Пути. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

© NASA's Marshall Space Flight Center / Flickr

Магнитные поля существуют и в масштабах, превышающих размеры Земли. Солнце, например, создает огромное магнитное поле, которое влияет на солнечные вспышки. Они давно исследуются учеными, однако есть поля, которые до сих пор сложно исследовать. Это магнитные поля, охватывающие целые галактики — например, наш Млечный Путь. Вероятно, они играют определенную роль в формировании звезд и планет.

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До сих пор все наблюдения магнитных полей внутри Млечного Пути указывали на то, что по форме эти поля однородны повсюду и в значительной степени соответствуют форме диска самой галактики. Международная команда ученых решила разработать новую модель магнитных полей галактики и выяснить, как они располагаются в пространстве.

Для этого исследователи взяли данные телескопов Университета Хиросимы и спутника Gaia, запущенного Европейским космическим агентством в 2013 году. Они сосредоточились на одной области Млечного Пути — рукаве Стрельца. Это ответвление находится по соседству с нашим рукавом Ориона.

Ученые составили модель галактических магнитных полей и увидели, что они значительно отклоняются от плоскости галактики. Линии магнитного поля примерно совпадали с Млечным Путем, однако в небольших масштабах были растянуты на разные расстояния. По словам исследователей, на эти отклонения влияют звездные ветры и сверхновые.

Также астрономы заметили, что магнитные поля галактики в 100 тысяч раз слабее магнитного поля Земли. Несмотря на это, галактические поля ускоряют движение газа и пыли в межзвездном пространстве и способствует появлению целых областей звездообразования. Возможно, дальнейшие фиксирования линий магнитных полей помогут лучше объяснить природу и эволюцию Млечного Пути, его звезд и других галактик.