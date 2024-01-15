Reuters: Китай продолжает закупать санкционные американские чипы

Китайские военные ведомства, государственные научно-исследовательские институты и университеты продолжают покупать чипы Nvidia, несмотря на запрет США экспортировать их в Китай. Об этом со ссылкой на тендерную документацию пишет агентство Reuters.

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Осенью 2022 года власти США ввели серию ограничений и правил, запрещающих американским компаниям и физлицам экспорт современных чипов и оборудования китайским компаниям без спецразрешения. Также США ограничили компании из ЕС, Тайваня и Японии в праве передавать Китаю продукцию, изготовленную из американских компонентов или с применением американского ПО.

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В частности, США запретили экспортировать в Китай чипы A100 и более мощный H100, а также A800 и H800, разработанные Nvidia для китайского рынка.

Однако проанализированная агентством документация по более чем 100 тендерам свидетельствует о том, что «десятки китайских компаний купили и получили полупроводники Nvidia после введения санкций».

В число покупателей вошли, в том числе, и две организации, на которые распространяются экспортные ограничения США — Харбинский технологический институт и Университет электронных наук и технологий Китая.

Так, Харбинский технологический институт закупил в мае прошлого года шесть чипов А100, а Университет электронных наук и технологий — один такой чип. Также, согласно тендерной документации, два чипа H100 приобрел университет Цинхуа и еще один — лаборатория Министерства промышленности и информационных технологий.

«Большинство тендеров показывают, что чипы используются для искусственного интеллекта. Однако объемы большинства покупок очень малы и далеки от того, что необходимо для создания сложной модели ИИ с нуля», — говорится в статье.

Компания Nvidia в свою очередь заявила изданию, что соблюдает все законы об экспортном контроле и требует того же от своих клиентов.

«Если мы узнаем, что клиент совершил незаконную перепродажу третьим лицам, мы предпримем немедленные и соответствующие действия», — заверил представитель компании.